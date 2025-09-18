Steam закроет поддержку 32-разрядных Windows 10 уже с 1 января

Компания Valve заявила, что Steam перестанет поддерживать 32-разрядную версию Windows 10. Платформа откажется от обновлений на операционную систему с 1 января 2026 года.

Так, клиент Steam продолжит работать на 32-разрядной версии, однако на неё перестанут выходить обновления. Компания назвала причину такого решения — выпускать апдейты для платформы стало невозможно на устаревшей системе. Кроме того, Steam перестанет поддерживать обновления, связанные с безопасностью.

Компания также предоставила данные о востребованности 32-разрядной версии Windows 10. Согласно информации, только 0,01% компьютеров работают на данной вариации операционной системы. Пользователям посоветовали обновить ОС на актуальную версию как можно быстрее.