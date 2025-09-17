Вышла демоверсия атмосферной хоррор-адвенчуры Little Nightmares 3

Supermassive Games выпустила демоверсию атмосферного хоррора с видом сбоку Little Nightmares 3. Демка доступна на ПК (в Steam), в PS Store и Xbox Store. Скачать её может каждый желающий на всех платформах.

© Чемпионат.com

Важный момент: сохранить прогресс из демоверсии в полную версию игры не получится, её создали специально для ознакомления игроков с геймплеем.

Little Nightmares 3 — третья часть франшизы и её продолжение. В игре рассказывается о двух новых главных героях-детях, Лоу и Одной, которые путешествуют по «Нигде» и убегают от надвигающейся угрозы. Как и его предшественники, действие Little Nightmares 3 происходит в 2,5D-мире.

Релиз игры состоится 10 октября на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2 и ПК.