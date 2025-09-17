Для игры в Escape from Tarkov через Steam шутер придется купить заново

Российская студия Battlestate Games подтвердила, что для запуска Steam-версии шутера Escape from Tarkov придётся купить новую копию игры.

Даже если у вас уже есть купленная версия на сайте или в лаунчере, чтобы играть через Steam, нужно будет заплатить повторно:

Да, для игры в Escape from Tarkov в Steam необходимо приобрести любую копию игры в Steam. Вы сможете привязать существующую учётную запись Battlestate Games с активной копией игры любого издания к профилю в Steam. При наличии разницы изданий при запуске игры через Steam игра будет автоматически выбирать старшее из изданий.

Ожидается, что Escape from Tarkov выйдет в Steam вместе с версией 1.0. Цена игры в онлайн-магазине пока неизвестна.