Названа дата релиза аркадной гонки Wreckreation

Студия Three Fields Entertainment и издательство THQ Nordic объявили, что их игра Wreckreation доберется до релиза 28 октября.

Аудитории обещают открытый мир площадью 400 квадратных километров, более 50 автомобилей и большое количество инструментов для творчества.

Разработкой занимаются выходцы из Criterion Games, работавшие над сериями Need for Speed и Burnout. Свою новую работу они позиционируют как наследие данных франшиз EA.

Целевыми платформами обозначены ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X/S.