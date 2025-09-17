В сентябре в Game Pass добавят Modern Warfare 3, Frostpunk 2, Hades и другие игры

В сентябре в Game Pass добавят COD: Modern Warfare 3, Frostpunk 2, Hades и другие игры

Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass во второй половине сентября 2025 года.

В этот раз в список вошли сразу 13 проектов. Главными хитами первой половины месяца станут Call of Duty: Modern Warfare 3, Frostpunk 2, Hades, Endless Legend 2 и Deep Rock Galactic: Survivor.

Какие игры добавят в Game Pass в сентябре 2025 года

  • RoadCraft (Ultimate/PC) — 16 сентября
  • Deep Rock Galactic: Survivor (Ultimate/PC) — 17 сентября
  • Call of Duty: Modern Warfare 3 (Standard/PC) — 17 сентября
  • For the King 2 (Standard/PC) — 17 сентября
  • Overthrown (Standard/PC) — 17 сентября
  • Frostpunk 2 (Ultimate/PC) — 18 сентября
  • Wobbly Life (Standard/PC) — 18 сентября
  • Hades (Standard/PC) — 19 сентября
  • Endless Legend 2 (PC) — 22 сентября
  • Sworn (Ultimate/PC) — 23 сентября
  • Peppa Pig: World Adventures (Standard/PC) — 25 сентября
  • Visions of Mana (Standard/PC) — 25 сентября
  • Lara Croft and the Guardian of Light (Standard/PC) — 30 сентября.

Microsoft также рассказала, какие игры скоро покинут сервис. Уже 30 сентября из Game Pass пропадут: