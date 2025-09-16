Asus представила флагманский ноутбук с RTX 5090 и 64 ГБ оперативки

Asus представила новый флагманский ноутбук ProArt P16, ориентированный на профессиональных создателей контента.

© Ferra.ru

Модель получила топовую графику NVIDIA RTX 5090 Laptop, способную ускорять работу с 4K/8K-видео, AI-эффектами и рендерингом, а также процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 с мощностью до 50 TOPS для локальных ИИ-задач.

Ноутбук оснащён 64 ГБ LPDDR5X и накопителем до 4 ТБ PCIe 4.0, что позволяет без задержек работать с тяжёлыми проектами.

Отдельное внимание Asus уделила экрану: новый Lumina Pro OLED обеспечивает разрешение 2.8K, частоту 120 Гц, яркость до 1600 нит, 100% охват DCI-P3 и фабричную калибровку (Delta E < 1).

Дисплей сертифицирован по стандартам Pantone и Dolby Vision, а также получил TÜV Rheinland за пониженное излучение синего света.

ProArt P16 работает тише благодаря системе охлаждения с паровой камерой и жидким металлом. В компактном корпусе толщиной всего 15 мм и весом 1,95 кг предусмотрены Wi-Fi 7, USB4, HDMI 2.1 и SD Express. Продажи стартуют в IV квартале 2025 года.