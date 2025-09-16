NVIDIA опередит Apple и Qualcomm, первой получив 1,6-нм процесс TSMC

NVIDIA впервые за два десятилетия станет стартовым клиентом самого передового техпроцесса TSMC — 1,6-нм A16.

Обычно компания делала ставку на архитектурные улучшения и переходила на новые узлы позже Apple или Qualcomm.

Но бурный рост рынка ИИ вынудил изменить подход: именно NVIDIA получит первые чипы на A16, который принесёт транзисторы GAAFET и систему SPR с подачей питания с обратной стороны кристалла.

Эти новшества должны заметно повысить энергоэффективность и масштабируемость решений для дата-центров.

Согласно плану TSMC, массовое производство A16 начнётся во II половине 2026 года, а первые продукты NVIDIA на этой базе ожидаются в конце 2027-го или начале 2028-го. Вероятнее всего, речь идёт о линейке Feynman, где компания планирует внедрить целый пакет архитектурных инноваций.

Для TSMC это важный контракт: NVIDIA стала крупнейшим игроком в сфере ИИ, и её ранний доступ к A16 закрепит лидерство тайваньского производителя на рынке передовых чипов.