Вышел релизный трейлер сюжетного дополнения Assassin's Creed Shadows

Компания Ubisoft выпустила сюжетное дополнение Claws of Awaji для игры Assassin's Creed Shadows.

К запуску разработчики выпустили свежий трейлер.

В ролике обозначена сюжетная подоплека - главная героиня в лучших традициях мыльных опер продолжает поиски своей матери, ранее ступившей на путь синоби.

В DLC аудитории доступен новый регион - остров Авадзи. Там геймеры смогут получить новое оружие - посох бо, по сути, представляющий собой обычную палку, а также новые навыки и снаряжение.

Заявлено, что длительность прохождения расширения составляет более 10 часов.