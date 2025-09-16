Вышел релизный трейлер сюжетного дополнения Assassin's Creed Shadows
Компания Ubisoft выпустила сюжетное дополнение Claws of Awaji для игры Assassin's Creed Shadows.
К запуску разработчики выпустили свежий трейлер.
В ролике обозначена сюжетная подоплека - главная героиня в лучших традициях мыльных опер продолжает поиски своей матери, ранее ступившей на путь синоби.
В DLC аудитории доступен новый регион - остров Авадзи. Там геймеры смогут получить новое оружие - посох бо, по сути, представляющий собой обычную палку, а также новые навыки и снаряжение.
Заявлено, что длительность прохождения расширения составляет более 10 часов.