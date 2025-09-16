Borderlands 4 оказалась неиграбельна на Steam Deck

Тесты Borderlands 4 на портативных консолях показали, что игра оказалась практически неиграбельной на Steam Deck.

По данным TechPowerUp, даже при минимальных настройках графики шутер выдаёт всего 11–13 fps, а на средних — и вовсе проседает до 8–11 fps.

Даже с советами разработчиков ситуация не улучшается. Включение апскейлера повышает частоту лишь до 20–25 fps, но качество геймплея остаётся неудовлетворительным.

Использование генерации кадров лишь усугубляет проблему: управление становится «резиновым», а задержки ввода превращают игру в хаос. Эксперты прямо заявляют — запускать Borderlands 4 на Steam Deck напрямую не стоит, лучше использовать стриминг с ПК или сервис GeForce Now.

На Asus ROG Ally X ситуация немного лучше, но тоже неоднозначная. В режиме 25 Вт при разрешении 720p и настройках Low игра выдаёт 26 fps, а на средних — около 21 fps.

При снижении лимита до 15 Вт частота падает ещё ниже. Однако при грамотной настройке — пресет Low, апскейлинг TSR в режиме Balanced, текстуры на высоком уровне и урезанная плотность листвы — игра становится играбельной и держит 40+ fps.

Таким образом, Borderlands 4 оказалась слишком тяжёлой для Steam Deck, тогда как владельцы ROG Ally X могут рассчитывать на приемлемый опыт лишь с правильно подобранными настройками.