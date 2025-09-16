GPD Win 5 представлена официально: Ryzen AI Max+ 395 и 64 ГБ оперативки за $2100

Компания GPD официально представила новый игровой портатив Win 5 — первую консоль на базе чипов AMD Strix Halo.

Устройство доступно сразу в нескольких модификациях, а топовая версия с процессором Ryzen AI Max+ 395, 64 ГБ оперативной памяти и SSD на 4 ТБ обойдётся в $2100.

Базовая модель оснащена чипом Ryzen AI Max 385 (8 ядер / 16 потоков, графика Radeon 8050S), 32 ГБ RAM и 1 ТБ памяти. Её цена составляет $1400, а в период предзаказов — $1220. Средняя конфигурация с Ryzen AI Max+ 395 и 32 ГБ RAM + 2 ТБ SSD оценена в $1600 ($1400 по предзаказу).

Флагман Win 5 получил процессор с 16 ядрами и 32 потоками, графику Radeon 8060S и рекордные для портатива 64 ГБ LPDDR5x-8000. Такой набор делает его скорее полноценным мини-ПК, чем классической консолью.

Несмотря на высокую цену, эксперты считают её оправданной: даже мини-ПК на Strix Halo стоят около $1500–1800, а Win 5 предлагает те же возможности в портативном формате.

Более того, GPD готовит ещё более экстремальную версию с 128 ГБ RAM, которая может стоить около $2500.