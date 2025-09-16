Редкий прототип NVIDIA GTX 2080 Ti всплыл спустя 7 лет

В сети всплыл редкий прототип видеокарты NVIDIA GTX 2080 Ti, выпущенный ещё до того, как компания окончательно решила сменить бренд GTX на RTX.

© Ferra.ru

Найденный образец датирован 15 июля 2018 года и имеет маркировку GeForce GTX, хотя по характеристикам и плате PG150 с SKU 30 полностью совпадает с серийной RTX 2080 Ti.

Реддитор SubstantialMark959, которому досталась карта, сообщил, что она не выводит изображение и представляет собой инженерный образец.

Попытки прошить на неё BIOS от серийных RTX 2080 Ti успеха не принесли. Вероятно, финальные изменения в дизайне и прошивке были внесены уже после того, как NVIDIA отказалась от бренда GTX для линейки Turing.

© VideoCardz.com

Таким образом, утечка подтверждает давние слухи: изначально серия 20-х карт могла выйти как GTX 11, и только в последний момент NVIDIA решила сделать ставку на RTX с поддержкой трассировки лучей.

Сегодня такой прототип — скорее коллекционная редкость и любопытный артефакт эволюции графических карт, чем полноценный рабочий ускоритель.