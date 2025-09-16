Разработчики Dying Light: The Beast показали награду за миллион предзаказов

Dying Light: The Beast на прошлой неделе превысила отметку в миллион предзаказов, и разработчики пообещали сообществу подарок. Его получат все, кто купит игру до релиза.

© кадр из игры

Тем самым презентом для фанатов стал скин для автомобиля APEX. Рисунки на нём будут светиться в темноте.

Подавляющее большинство фанатов остались довольны увиденным и поблагодарили создателей игры за косметику для автомобиля. При этом нашлись и те, кто, критикуя предзаказы в целом, высказался против покупки игры до релиза.

Самые экономные уведомили разработчиков, что будут ждать распродаж.

Напомним, что Dying Light: The Beast переносилась несколько раз. Сначала релиз планировали на 22 августа, затем перенесли на 19 сентября, а после сместили дату на день раньше. В итоге зомби-экшен доберётся до игроков на PC, PlayStation 5 и Xbox Series 18 сентября.

Dying Light: The Beast сконцентрируется на хоррор-элементах, кровавых сражениях и, конечно, фирменном для серии паркуре.