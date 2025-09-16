Авторы возрождения The Crew «не несут ответственность» за проблемы пиратов

Вчера энтузиасты выпустили The Crew Unlimited — долгожданный эмулятор сервера, который позволил всем поклонникам The Crew вернуться в любимую гонку после закрытия. Только вот не у всех первый запуск прошёл гладко, из-за чего разработчики на протяжении 10 часов оказывали техническую поддержку игрокам. И многие из них использовали копию гонки, загруженную «из сомнительных источников».

© кадр из игры

В общем, геймеры попросту скачали пиратку The Crew, ведь приобрести игру в цифровых магазинах не получится. И создатели The Crew Unlimited предупреждают сразу, что «не несут ответственность» за какие-либо проблемы, связанные с нелегальными копиями гонки. При этом с эмулятором сервера не поставляются файлы самой The Crew, ведь разработчики стараются избежать проблем с законом и судебных исков со стороны Ubisoft.

Команда The Crew Unlimited подчеркнула, что меньше всего сообщений о проблемах поступило от тех, кто владеет лицензионной копией The Crew в Steam. Заодно геймеров предупредили, что никто не будет их «личной» технической поддержкой на протяжении 24 часов в сутки. Энтузиасты имеют работу и личную жизнь, а разработка эмулятора сервера велась в свободное время.

Также авторы The Crew Unlimited хотели бы, чтобы эмулятор работал лишь с лицензионными копиями гонки. Увы, технических средств для определения легальности игры у них нет.