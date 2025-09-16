Тираж Story of Seasons: Grand Bazaar на PC и обеих Nintendo Switch превысил 500 000

XSEED Games и Marvelous Inc. объявили, что общий тираж уютного симулятора фермы Story of Seasons: Grand Bazaar превысил 500 тыс копий. Данные учитывают отгрузки в магазины и цифровые продажи.

© кадр из игры

Story of Seasons: Grand Bazaar вышла 27 августа на PC и обеих Nintendo Switch. В Steam у неё «очень положительный» рейтинг на основе 1,3 тыс обзоров. А пиковый онлайн недавно достиг 12,8 тыс человек одновременно.

В Story of Seasons: Grand Bazaar игроков ждёт тихая фермерская жизнь, где они могут выращивать урожай, разводить животных, общаться с местными жителями и продавать товары на городском базаре, чтобы вернуть ему былую славу.