В PS Plus добавили WWE 2K25, Persona 5 Tactica, The Invincible и еще четыре игры

В PS Plus добавили WWE 2K25, Persona 5 Tactica, The Invincible и ещё четыре игры

Сегодня подписчики PS Plus Extra и Deluxe (Premium) получили доступ к новым играм. Оценить файтинг WWE 2K25, Persona 5 Tactica, выживалку Green Hell, Conscript и The Invincible по роману Станислава Лема «Непобедимый» уже могут те, кто подписан на сервис.

Помимо прочего, те, у кого есть самый дорогой тариф, то есть Deluxe (или Premium в зависимости от региона), получили доступ к Legacy of Kain: Defiance.

Новые игры в PS Plus Extra в сентябре 2025 года

  • WWE 2K25
  • Persona 5 Tactica
  • Green Hell
  • Fate/Samurai Remnant
  • Crow Country
  • The Invincible
  • Conscript.

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в сентябре 2025 года

  • Legacy of Kain: Defiance.