Начали появляться восторженные отзывы критиков на новую Silent Hill

Обозревательница издания DualShockers Елена Чапелла опубликовала на Reddit предварительную оценку хоррора Silent Hill f до официального снятия эмбарго. Хотя сообщение было быстро удалено, пользователи успели сделать скриншот, зафиксировав высокую оценку в 9,5 балла из 10. На этот инцидент обратили внимание и другие игровые издания, включая DTF.

© Газета.Ru

Чапелла охарактеризовала игру как «потрясающую». Она подчеркнула, что Silent Hill f оказалась по-настоящему жуткой и пугающей, выделив одну особенно шокирующую сцену. По ее словам, проект ощущается уникальным, не копируя предыдущие части серии, но при этом сохраняет подлинную атмосферу Silent Hill.

В удаленном сообщении Чапелла также упомянула, что боевая система игры имеет элементы «соулслайка», но не является им полностью. Она описала ее как сложную, требующую стратегического подхода к выбору противников, что соответствует традициям серии. Кроме того, журналистка сообщила о наличии нескольких концовок и возможности продолжить сюжет в режиме «Новая игра+».

Она настоятельно рекомендовала внимательно изучать все письменные материалы — дневник и найденные документы — поскольку именно через них раскрывается история. Было также отмечено, что игрокам следует обращать внимание на предупреждения о контенте из-за особо интенсивных моментов.

Релиз Silent Hill f запланирован на 25 сентября 2025 года для ПК, Xbox Series X и S, а также PlayStation 5.

