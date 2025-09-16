Вышел релизный трейлер LEGO Voyagers

Состоялся релиз кооперативной игры LEGO Voyagers.

© Российская Газета

К выпуску студия Light Brick и издательство Annapurna Interactive выпустили милый семейный трейлер.

Авторы называют свою работу кооперативным приключением для двоих об игре и дружбе. Более подробно концепция обозначена следующим образом:

"LEGO Voyagers предлагает задуматься над тем, как строить дружбу, делиться мечтами и уважать тех, кто рядом. Игра напоминает: какими бы ни были наши вкусы, развлечения и творчество, они еще ценнее, если делишься ими с друзьями".

Геймерам предлагается примерить на себя роль двух кирпичиков LEGO, которые "решают спасти брошенный космический корабль и пускаются в приключения, какие им и не снились. В своем путешествии они поймут, насколько важны крепкие отношения".

Разработчики обещают погружение в поэтичную повесть без слов, чудесные пейзажи и проникновенный саундтрек.

Создатели, при решении игровых испытаний предлагают не забывать, что одна деталь - хорошо, но две - куда лучше. Совместное прохождение возможно как на одном экране, так и по Сети.

В российском сегменте Steam с учетом стартовой скидки за новинку просят 953 рубля. Для игры вдвоем через интернет потребуется только одна копия - второй игрок сможет присоединиться бесплатно через Friend's Pass.

Несмотря на то, что в игре отсутствуют диалоги, меню и интерфейс переведены на русский язык.