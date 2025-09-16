Хоррор No, Iʼm not a Human российских разработчиков покорил игроков

Психологический хоррор No, Iʼm not a Human российской студии Trioskaz вышел в Steam и получил «очень положительный» приём игроков.

© кадр из игры

На новинку опубликовано больше 1 тыс обзоров, 94% которых рекомендуют её к покупке (490 руб без скидки). Онлайн превысил 8 тыс человек одновременно.

No, Iʼm not a Human покоряет игроков по всему миру ещё с выхода антологии Violent Horror Stories в 2024 году. Она берёт своей атмосферой, сеттингом, необычным визуалом (с довольно «уродливыми» персонажами») и, конечно же, жуткой историей.

Кто-то сравнивает No, Iʼm not a Human с культовой Papers, Please, кто-то — с «Краснодарским Краем в июне месяце». Но практически все согласны, что новинка предлагает необычный игровой опыт.

Среди минусов отмечают неудобную систему сохранения и баги.