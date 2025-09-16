Ретро-шутер Painted In Blood получил дату релиза в формате раннего доступа

Переживающий ренессанс жанр ретро-шутеров пополнится еще одним проектом.

23 октября в формате раннего доступа начнет распространяться игра Painted In Blood.

По этому поводу в Сети опубликован соответствующий трейлер с демонстрацией геймплея.

Над проектом трудится соло-разработчик MadCraft, а издательскими вопросами занимается компания Perp Games.

Автор называет свою работу любовным письмо всем шутерам от первого лица, а в визуальном оформлении хорошо проглядываются черты классических выпусков Painkiller.

В Steam у Painted In Blood уже есть страница, которую можно добавить в вишлист.