Ретро-шутер Painted In Blood получил дату релиза в формате раннего доступа
Переживающий ренессанс жанр ретро-шутеров пополнится еще одним проектом.
23 октября в формате раннего доступа начнет распространяться игра Painted In Blood.
По этому поводу в Сети опубликован соответствующий трейлер с демонстрацией геймплея.
Над проектом трудится соло-разработчик MadCraft, а издательскими вопросами занимается компания Perp Games.
Автор называет свою работу любовным письмо всем шутерам от первого лица, а в визуальном оформлении хорошо проглядываются черты классических выпусков Painkiller.
В Steam у Painted In Blood уже есть страница, которую можно добавить в вишлист.