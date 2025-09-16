Какой игровой ПК сейчас можно собрать за 45 тысяч рублей

В одном из выпусков на YouTube-канале sirVikman рассказали, какой игровой комп сейчас можно собрать за 45 тысяч рублей, чтобы на нём запускались игры в FHD и QHD.

Лучший на сегодня недорогой компьютер включает процессор Intel Core i3-12100F, матплату MS-Challenger H610M-H V1 или MS-Challenger H610M-D/Maxsun-MS-Challenger B760M, оперативную память Netac Shadow II DDR4 16 ГБ 3200 МГц CL16, видеокарту RX 6600/Intel Arc B580/RTX 5050, SSD Netac NV3000 1 ТБ, блок питания Powercase PW500, корпус Xastra A306M-3FRGB, систему охлаждения Deepcool AG400 WH.

Тестировались игры на этой сборке с процессором в стоке, PCIe 4.0, включенным Resizable BAR. Из разрешений был нативный Full HD и Quad HD с активированными апскейлерами на пресете Quality. Среди проектов были CS 2, RUST, Hunt Showdown, PUBG, The Last of Us 2, Oblivion Remastered, Dragons Dogma II, Final Fantasy XVI, Monster Hunter Wilds, Expedition 33, Cyberpunk 2077, STALKER 2, Avowed, Kingdom Сome Deliverance 2, Spider Man 2, Silent Hill 2.

Например, в CS 2 в 1080р и 1440р лучший результат по среднему FPS был у 5050 (194 и 181 к/с соответственно), худший же в FHD - у В580 (172 к/с), в 2К - у 6600 (164 к/с).

Вывод

В среднем в 1080р видеокарта 6600 оказалась быстрее В580 на 15% по среднему FPS, а 5050 обогнала Intel Arc на 19%. В 2К этот разрыв увеличился до 20 и 29% соответственно.

Таким образом, в зависимости от выбранной для сборки видеокарты вы столкнётесь с разными проблемами в играх. Например, с RX 6600 в каких-то проектах вам придётся снижать настройки текстур, с Arc B580 вас ждёт нестабильность. С 5050 на фоне остальных было меньше всего проблем, но всё упирается в её стоимость.