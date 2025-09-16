Palworld планируют выпустить из раннего доступа в 2026 году

Разработчики некогда очень популярной игры Palworld из студии Pocketpair рассказали, что планируют полноценный релиз тайтла в 2026 году. Сейчас он до сих пор в раннем доступе.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Pocketpair Palworld. Права на видео принадлежат Pocketpair.

Разработчики выживалки ещё в феврале 2025 года объявляли, что её аудитория превысила 32 млн человек. Такого результата тайтлу удалось достичь за год с момента выхода: в сумму входят игроки как на ПК, так и на консолях.

Игра доступна на PS5, Xbox Series и ПК. Ещё тайтл есть в Game Pass. Palworld вышла в раннем доступе в январе 2024 года и стала гигантским хитом: онлайн проекта в Steam на пике популярности превысил 2 млн человек.