Лучшие игры с открытым миром: 20+ тайтлов для ПК, PS и Xbox

В играх с открытым миром можно свободно исследовать локации, не придерживаясь основного сюжета и квестов. Визуально у него нет пределов (хотя по факту они, конечно же, существуют), и от одной зоны к другой игрок может переходить без загрузки. Такой мир максимально приближен к реальности, разработчики как правило наполняют его коллекционными предметами и скрытыми локациями. «Лента.ру» публикует подборку более 20 игр с открытым миром.

Kingdom Come: Deliverance II

Год выхода: 2025.

Платформы: ПК, Xbox Series X/S, PlayStation 5.

О чем игра: сын кузнеца поднимает восстание против короля Венгрии.

Kingdom Come: Deliverance II — продолжение ролевой игры 2018 года о приключениях обычного юноши по имени Индржих в раздираемой гражданской войной Богемии XV века (тогда это была часть Священной Римской империи, а сейчас — регион Чехии). Герой выступает против короля Венгрии Сигизмунда, чтобы отомстить за гибель своих родителей.

Создатели Kingdom Come: Deliverance II сделали упор на реализм: в игре нужно регулярно мыться, использовать специальный напиток для сохранения и постоянно прокачивать навык фехтования. По сути Kingdom Come: Deliverance 2 — тайтл о том, каково быть обычным парнем в Средневековье.

Открытый мир здесь включает две локации — Троски и Куттенберг. Они небольшие, зато отлично проработанные — воссозданные в соответствии с историческими планами и сохранившимися руинами средневековых поселений. Между Троски и Куттенбергом можно свободно перемещаться, по мере изучения над новыми землями будут рассеиваться облака. Как и в других ролевых играх, в открытом мире Kingdom Come: Deliverance II можно найти побочные квесты и поучаствовать в активностях, свойственных Средневековью: пышной свадьбе, подготовке к казни дичекрада и осаде замка.

При этом даже если игрок не предпринимает действий, открытый мир Kingdom Come: Deliverance II живет своей жизнью: люди ходят в таверну, закупаются на рынке, играют в кости с друзьями и просто общаются. Поскольку это реалистичный тайтл, создатели сделали акцент на реальных национальностях: по мере прохождения можно познакомиться, например, с половцами, цыганами и евреями.

Dragon’s Dogma 2

Год выхода: 2024.

Платформы: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S.

О чем игра: герой оказывается втянут в войну между соседними королевствами и сражается с древним злом.

Главный герой Восставший избран для выполнения особой миссии и должен стать королем вымышленного государства Вермунд. Ему предстоит остановить гигантского дракона, угрожающего всему живому. Однако власть в стране захватывает самозванец, выдающий себя за Восставшего, а герой оказывается втянут в конфликт Вермунда и Баттала.

Dragon’s Dogma 2 — классическое фэнтези с воинами, магами и лучниками. В открытом мире здесь живут гоблины, ящеры, циклопы и драконы. Всего в игре два региона: живописный зеленый Вермунд, где живут люди, и пустынный, но полный сокровищ Баттал.

Квестовых маркеров здесь нет: дополнительные квесты нужно искать самостоятельно. Для получения информации игроку придется общаться с каждым NPC в округе. Если не хотите проходить квесты, можно просто изучать карту: искать скрытые пещеры, исследовать древние руины, бороться с монстрами и находить ценные предметы.

Серия S.T.A.L.K.E.R.

Год выхода: «Тень Чернобыля» — 2007, «Чистое небо» — 2008, «Зов Припяти» — 2009, «Сердце Чернобыля» — 2024.

Платформы: ПК, PlayStation 4 (кроме «Сердца Чернобыля») и 5, Xbox One (кроме «Сердца Чернобыля») и Series X/S, Nintendo Switch (кроме «Сердца Чернобыля»).

О чем игра: во всех частях главная задача — достичь центра Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, а по пути исследовать ее во всех подробностях.

После аварии на Чернобыльской АЭС произошел второй взрыв. Из-за него Зона отчуждения превратилась в мистический полигон, полный аномалий и мутантов. На продаже артефактов можно хорошо заработать — поэтому в Зону стекаются авантюристы, зовущие себя сталкерами. Эта Зона в игре и представляет собой открытый мир (впрочем, не бесшовный), по которому свободно перемещается не только главный герой, но и представители разных — не всегда дружелюбных — группировок.

Карту в играх серии S.T.A.L.K.E.R. интересно исследовать прежде всего из-за атмосферы. Создатели специально несколько раз ездили в Чернобыльскую зону, чтобы достоверно передать ее образ на экране — одновременно знакомый, гнетущий, таинственный и манящий.

При этом изучение мира в S.T.A.L.K.E.R. — это не легкая прогулка. Игроку нужно все время быть настороже, обходить радиацию, беречь патроны, избегать опасных аномалий, охотиться на мутантов и даже участвовать в разборках группировок.

Atomic Heart

Год выхода: 2023.

Платформы: ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S.

О чем игра: майор советской разведки должен остановить массовое восстание роботов.

Atomic Heart — это альтернативная история СССР, в которой страна стала мировым технологическим лидером. Благодаря открытиям гениального академика Сеченова, создавшего нейросеть «Коллектив 1.0» и технологию полимеров, Советский Союз достиг небывалых высот в робототехнике. Действие разворачивается в 1955 году: майора Сергея Нечаева приглашают на «Предприятие 3826», чтобы тот помог с внедрением второй версии нейросети «Коллектив». Однако выясняется, что ИИ вышел из-под контроля, роботы восстали против людей, и теперь Нечаеву нужно предотвратить катастрофу.

Мир в Atomic Heart — условно открытый. Доступ к нему появляется только по сюжету, а занятия в нем ограничены. Тем не менее, в тайтле можно исследовать закрытые и открытые локации «Предприятия 3826», сражаться с роботами, решать головоломки, собирать ресурсы для улучшения оружия и прокачивать персонажа.

Большую роль в Atomic Heart играет узнаваемая атмосфера с элементами советской эстетики. Но в отличие от мира S.T.A.L.K.E.R., это не мрачные заброшенные бетонные коробки, а живые и яркие локации с узнаваемой архитектурой, плакатами, символикой и музыкой — за ремиксы на песни советских исполнителей тайтл полюбили особенно.

«Хогвартс: Наследие» (Hogwarts Legacy)

Год выхода: 2023.

Платформы: ПК, PlayStation 4 и 5, и Xbox Series X/S.

О чем игра: ходите на уроки в Хогвартсе, осваивайте магию, исследуйте мир вокруг школы волшебства и победите Ранрока — могущественного злого гоблина.

«Хогвартс: Наследие» — сбывшаяся мечта детей 2000-х, которые мечтали оказаться в школе чародейства и волшебства. По сюжету персонажа, которого игроку предстоит создать самостоятельно, зачисляют сразу на пятый курс Хогвартса. Выясняется, что он владеет древней магией — большинство волшебников ее даже не чувствуют. Именно с помощью древней магии герой должен победить Ранрока, злого и могущественного гоблина, восставшего против людей.

Правда, биться с волшебными злодеями не так приятно, как исследовать знакомый с детства мир. Карта «Хогвартса: Наследие» не очень большая, зато включает все основные локации из фильмов и книг о Гарри Поттере: сам замок, его кабинеты, коридоры, залы и даже гостиные факультетов, хижину Хагрида, Выручай-комнату, деревню Хогсмид с ее трактирами, пабами и магазинчиками, а еще Запретный лес и земли вокруг Хогвартса. Все это можно исследовать, причем вне Хогвартса для скорости и удобства можно летать на метле или гиппогрифе.

Особенности открытого мира в этом тайтле — в нем меняются сезоны года, а вместе с ними — пейзажи и интерьеры. Разнообразие в игре, особенно это касается подземелий и головоломок, по уровню далеко от «Ведьмака» или «Киберпанка». Так что карту хочется исследовать скорее чтобы насладиться атмосферой сказки, чем чтобы узнать что-то новое и получить бонус.

Elden Ring

Год выхода: 2022.

Платформы: ПК, Xbox One и Series X/S, PlayStation 4 и 5, Nintendo Switch 2.

О чем игра: воин пытается стать новым правителем королевства.

Elden Ring — довольно сложная action/RPG игра от японской студии FromSoftware, авторов Dark Souls. Собственно, с Dark Souls у тайтла много общего в плане игрового процесса и атмосферы мрачного фэнтези.

События игры разворачиваются в Междуземье — стране, которой с давних пор правила королева Марика Вечная. Однако кольцо Элден, с помощью которого она управляла государством, было разбито, сама Марика исчезла. В Междуземье после этого началось смутное время. За осколками кольца охотятся полубоги, но пока никому не удалось занять трон. Главный герой игры — Погасший, воин изве Междуземья, который способен видеть «благодать» — следы кольца Элден. Его цель — собрать кольцо воедино и стать новым правителем королевства.

Открытый мир в Elden Ring сравнительно с тем же Cyberpunk 2077 небольшой. Однако здесь есть что исследовать — шесть регионов под властью полубогов, многоуровневые замки, подземелья и катакомбы. А еще более 200 уникальных боссов, сражаться с которыми по-настоящему сложно.

Кстати, американский писатель Джордж Мартин, известный по циклу книг «Песнь льда и огня», которые легли в основу сериала «Игра престолов», выступил для Elden Ring консультантом и соавтором сценария.

Dying Light 2 Stay Human

Год выхода: 2022.

Платформы: ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S.

О чем игра: паркурщик выживает в мире зомби-апокалипсиса.

2036 год, прошло более 20 лет после того, как человечество уничтожил боевой штамм зомби-вируса. Последний оплот всего живого — осажденный город Валледор. Туда-то главный герой, паркурщик Эйден, и направляется на поиски своей сестры Мии.

Валледор — это и есть открытый мир в Dying Light 2 Stay Human, вымышленный европейский город, поделенный на две части: историческую — с узкими улочками и современную — с небоскребами и автомагистралями. Площадь карты здесь совсем небольшая, но пространство интересно изучать, кроме того, перемещаться по нему нужно с помощью паркура. Учитывая, что играть предстоит от первого лица, процесс перехода из пункта А в пункт Б становится сам по себе приключением.

Журналисты описывают открытый мир Dying Light 2 Stay Human как огромную игровую площадку, где любой сможет найти занятие по душе. Здесь можно зачищать отдельные зоны, сражаться с зомби и мародерами, проходить испытания на скорость, собирать лут и просто исследовать карту.

«Призрак Цусимы» (Ghost of Tsushima)

Год выхода: 2020.

Платформы: PlayStation 4 и 5, Windows.

О чем игра: единственный оставшийся в живых самурай японского острова Цусима спасает родину от вторжения монголов.

1274 год, японский остров Цусима захвачен и разорен Монгольской империей. В хаосе вторжения выживает молодой японский самурай и наследник знатного клана Дзин Сакай. Практически все его знакомые мертвы, а дядю захватил в плен предводитель монголов Хотун-хан. Теперь Дзин обязан спасти его из лап врагов и отвоевать Цусиму.

Геймплей и история в «Призраке Цусимы» гораздо проще, чем в «Ведьмаке» или «Киберпанке». Здесь нет сложной системы выборов, когда решения игрока влияют на последующие события, сюжет не предполагает случайной гибели главных героев, и в целом вариативность сведена к минимуму.

Тем не менее тайтл берет проработанностью локаций. То, насколько правильно в игре изображены быт, костюмы, архитектура и даже язык, хвалили в первую очередь японские журналисты. К тому же «Призрак Цусимы» изобилует живописными пейзажами: от золотистых лиственных лесов до усеянных голубыми геранями полей, от мшистого каменного храма с теплым светом бумажных фонариков до оживленной рыбацкой деревни.

По всем этим локациям можно перемещаться беспрепятственно, выполняя основные задания, дополнительные квесты и освобождая один за другим поселения от монголов. Главная отличительная особенность открытого мира «Призрака Цусимы» — здесь нет мини-карты, которой должен следовать игрок. Вместо этого герой идет за путеводным ветром — и это добавляет атмосферы.

Cyberpunk 2077

Год выхода: 2020.

Платформы: ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S, Nintendo Switch 2.

О чем игра: наемнику-новичку предстоит подняться на вершину криминального мира Найт-Сити, а заодно понять, как спасти свой разум.

Еще одна масштабная игра от CD Projekt RED, на этот раз не про Средневековье, а про относительно недалекое антиутопическое будущее. В нем США распались на несколько государств, миром управляют корпорации, люди вживляют себе кибер-импланты для усиления тела (и из-за этого частенько сходят с ума), а богатейшие кварталы с небоскребами соседствуют с бедными трущобами. В этом абсолютно недружелюбном мире молодому наемнику Ви предстоит подняться на вершину криминального мира Найт-Сити — огромного города, тонущего в неоновых вывесках.

В отличие от «Ведьмака», в Cyberpunk 2077 действительно открытый мир — одна большая локация, которая по площади, впрочем, лишь немного уступает всем регионам «Дикой Охоты» вместе взятым. Мир «Киберпанка» гораздо более насыщен и детализирован, чем мир «Ведьмака». Если в тайтле про Геральта из Ривии практически все дополнительные задания были обозначены на карте, то «Киберпанк» мотивирует игрока самостоятельно заглядывать во все потаенные углы — там его ждут скрытые квесты и тайники с мощным оружием. А еще — очерки про историю Найт-Сити, которые раскрывают тайны города (а их там немало).

Еще одно отличие мира «Киберпанка» от мира «Ведьмака» — ставка не на пейзажи, а на контент. В «Дикой Охоте», как было сказано выше, много внимания уделялось картинке: красочным закатам, живописным лесам и полям, нарядным европейским городкам. Найт-Сити более монолитен, зато перенасыщен внутриигровым контентом — так что едва ли у игрока будет время сетовать на отсутствие яблоневых садов.

Genshin Impact

Год выхода: 2020.

Платформы: ПК, iOs, Android, PlayStation 4 и 5, Xbox Series X/S.

О чем игра: аниме-персонаж исследует открытый мир и его тайны, а еще ищет своего потерянного близнеца.

Genshin Impact — это масштабная RPG в аниме-стилистике с полной свободой действий. Прежде всего, это многопользовательская игра, хотя в ней есть и одиночный режим. Игроку с отрядом из четырех персонажей предстоит исследовать волшебный мир Тейват. Основная задача по сюжету — найти потерянного близнеца.

Впрочем, здесь можно и не придерживаться сюжета. В открытом мире Genshin Impact полно побочных квестов, испытаний, оружия и артефактов, которые нужно собирать и крафтить. Еще здесь есть сбор ресурсов, сундуки с сокровищами, подземелья и ежедневные испытания.

При всем обилии контента Genshin Impact — бесплатный, но некоторый контент в нем можно купить за внутриигровую валюту (а вот ее, в свою очередь, покупают за реальные деньги). За внутриигровые деньги в Genshin Impact можно получать новых персонажей. Работает эта система по принципу гачи: игрок крутит что-то вроде виртуальной слот машины и ему выпадает приз.

Death Stranding

Год выхода: 2019.

Платформы: ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox Series X/S.

О чем игра: в постапокалиптической Америке курьер спасает человечество от полного вымирания.

Еще одна игра Хидэо Кодзимы, автора Metal Gear. Действие происходит в постапокалиптической Америке после глобальной катастрофы, когда человечество почти уничтожили мистические создания из другого мира. В итоге грань между мирами живых и мертвых практически исчезла, а на Земле появились Твари — опасные существа, нападающие на все живое.

Главный герой тайтла — курьер по имени Сэм, своего рода постапокалиптический почтальон. Его задача — восстановить связи между убежищами и спасти человечество от полного вымирания.

В отличие от большинства action-игр, в Death Stranding нет акцента на боях — силовых столкновений здесь вообще минимум. К тому же героя нельзя прокачивать, а основная механика тайтла построена вокруг доставки грузов.

Фокус Death Stranding — на спокойное, медитативное исследование мира постапокалиптической Америки будущего. На карте Death Stranding нет привычных для современных игр маркеров активности, вместо этого огромные пустынные пространства с горами, лесами и равнинами. При этом каждый элемент окружения в игре можно исследовать, а многие — использовать как укрытие или переправу.

Сам процесс перемещения в тайтле важнее цели: неважно куда вы идете, главное как вы идете. В Death Stranding нужно тщательно выстраивать маршруты, следить за погодой (темпоральный дождь ускоряет старение), возводить убежища, мосты и лестницы, а еще следить за распределением груза.

Days Gone

Год выхода: 2019.

Платформы: ПК, PlayStation 4 и 5.

О чем игра: байкер сражается с зомби и ищет свою жену.

Days Gone — это постапокалиптический шутер. Его действие разворачивается в постапокалиптическом Орегоне спустя два года после того, как эпидемия вируса Freaker почти уничтожила все человечество, превратив людей в безмозглых зомбиподобных существ (в игре их называют фриками). Главный герой — Дикон Сент-Джон, бывший байкер из клуба Mongrel, пытается выжить в новом мире.

В начале игры Сара, жена Дикона, была ранена во время эвакуации. Ее посадили в вертолет организации Н.Е.Р.О, и с тех пор главный герой одержим идеей ее найти, хотя Сара считается погибшей.

Открытый мир Days Gone можно исследовать пешком или на мотоцикле, причем о транспорте в игре нужно заботиться — заправлять его и чинить. Локации в мире игры — это горы, леса, заброшенные поселения, дикие места и лагеря выживших. Там можно торговать, получать задания и покупать улучшения.

Исследовать открытый мир можно свободно. В нем доступно, в целом, все то же, что и в других играх с таким типом карт: дополнительные квесты, зачистка гнезд зомби, уничтожение лагерей мародеров, поиск ресурсов в заброшенных домах, машинах и на стоянках, спасение выживших.

Red Dead Redemption 2

Год выхода: 2018.

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One.

О чем игра: бандит с Дикого Запада пытается выжить и заработать денег.

Действие Red Dead Redemption 2, за разработку которой, кстати, отвечала студия-создатель GTA (Rockstar Games), разворачивается в конце XIX века в альтернативной Америке. Главный герой — Артур Морган, один из членов банды Датча Ван Дер Линде, после неудачного ограбления вынужден скрываться вместе с остальными участниками шайки. Собственно, в этом и заключается основной сюжет игры: выжить и заработать на жизнь всеми доступными способами — от ограблений до охоты.

В игре можно исследовать открытый мир — леса, горы, города и равнины. Поскольку Red Dead Redemption 2 — это вестерн, то и атмосфера у открытого мира соответствующая. Там можно участвовать в перестрелках, охотиться на животных, ловить рыбу, играть в покер, выполнять задания по поиску преступников или просто общаться с другими членами банды в их лагере.

Как и в Kingdom Come: Deliverance II, создатели сделали ставку на реализм. Главный герой устает, если долго бежит, ему нужно готовить еду, следить за состоянием оружия (оно изнашивается), а еще заботится о лошади.

Assassin’s Creed Odyssey

Год выхода: 2018.

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One.

О чем игра: древнегреческий наемник ищет свою семью и борется с таинственным культом.

Assassin’s Creed Odyssey — 11-я игра в серии Assassin’s Creed, но проходить ее можно самостоятельно: события Odyssey никак не связаны с событиями других частей. Действие в 11-й Assassin’s Creed разворачивается в эпоху Пелопоннесской войны в Древней Греции.

Играть можно за одного из двух наемников — Алексиоса или Кассандру. Они брат и сестра, потомки легендарного царя Леонида. Главная цель игры — найти свою семью и воссоединиться с ней, либо уничтожить ее. А еще — истребить членов Культа Космоса, который управляет Грецией.

Открытый мир Assassin’s Creed Odyssey включает 28 разных зон: от снежных гор до песчаных пляжей. Причем значительную часть карты составляют моря — на них можно участвовать в сражениях. В каждой из зон есть уникальные квесты и свой собственный босс.

Главная особенность открытого мира в Assassin’s Creed Odyssey — мифологические локации: Элизиум, то есть рай, которым правит богиня плодородия Персефона, Подземный мир, то есть ад, которым правит Аид, а также Атлантида — легендарный затерянный город.

Кроме того, в открытом мире «Одиссеи» герой может побеседовать с реальными историческими личностями: историком Геродотом, демократом Периклом и его возлюбленной Аспасией, философом Сократом, драматургом Софоклом и так далее.

Far Cry 5

Год выхода: 2018.

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One.

О чем игра: помощник шерифа сражается с милитаристским культом.

Far Cry 5 — шутер в декорациях севера США. Действие разворачивается в американской глубинке: в вымышленном округе Хоуп, штат Монтана. В центре сюжета — противостояние помощника шерифа и опасного религиозного культа «Врата Эдема» во главе с харизматичным лжепророком Иосифом Сидом. Он и его семья установили тоталитарный контроль над округом, а последователи Сида уверены, что скоро грядет апокалипсис и только они способны спасти человечество.

Собственно, округ Хоуп — и есть открытый мир, который игроку предстоит исследовать. Для создания природы авторы Far Cry 5 внедрили программу Houdini и плагин Houdini Engine — обычно их используют для спецэффектов в кино. Так что богатая северная природа Монтаны (а это луга, холмы, густые леса, озера и реки, скалы) выглядит в Far Cry 5 очень реалистично. Прорисованы даже капли воды на траве.

Округ Хоуп можно свободно исследовать, выполнять здесь задания, уничтожать боссов и кататься на самых разных транспортных средствах — от маслкаров до вертолетов.

Приятный бонус — в Far Cry 5 есть возможность изучать мир, вообще не ввязываясь в сюжетные миссии. По сути, игра предлагает пойти в виртуальный поход: поохотиться на диких животных, наловить рыбы и просто полюбоваться нетронутой природой Монтаны.

Watch Dogs 2

Год выхода: 2016.

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One.

О чем игра: хакер борется с властями и корпорациями, а заодно ведет дневник в соцсетях.

Watch Dogs 2 — прямое продолжение первой части, вышедшей в 2014 году. Молодой талантливый хакер Маркус Холлоуэй из Сан-Франциско вступает в борьбу с алчными корпорациями и системой глобального контроля, которая следит за всем городом. У Маркуса есть соратники — группировка DedSec.

По сути, Watch Dogs 2 — это смесь GTA с его гонками на всех видах транспорта, а также огромным количеством побочных активностей, и Assassin’s Creed с его замысловатой системой убийств и стелс-режимом.

В игре можно свободно исследовать Сан-Франциско будущего: яркий, солнечный и футуристичный город. В нем игроку предстоит выполнять дополнительные задания, участвовать в гонках, искать коллекционные предметы. Главная особенность передвижения в мире Watch Dogs 2 — здесь нет закрытых зон или недоступных вышек, так что попасть можно буквально в любой уголок на карте.

При этом игра живет и без участия игрока. Если главный герой бездействует, в мире все равно будут происходить случайные события: перестрелки, погони, полицейские облавы и так далее. В них, конечно же, можно поучаствовать.

«Ведьмак 3: Дикая Охота» (The Witcher 3: Wild Hunt)

Год выхода: 2015 (плюс масштабное обновление в 2022 году).

Платформы: PS4, Xbox One, ПК , Nintendo Switch.

О чем: Геральт из Ривии пытается отыскать свою приемную дочь Цири, а по пути выполняет заказы на убийство чудовищ и попадает в интриги.

«Ведьмак 3: Дикая Охота» — это RPG на основе фэнтезийной книжной вселенной Анджея Сапковского, созданная польской студией CD Projekt RED. Главному герою, охотнику на чудовищ Геральту из Ривии, предстоит отыскать свою приемную дочь Цири, поучаствовать во всевозможных приключениях, бандитских разборках, дворцовых интригах и даже напрямую повлиять на выборы короля северных островов Скеллиге.

Открытый мир «Дикой Охоты» состоит из четырех огромных локаций (пяти, если считать дополнение «Кровь и вино»). По ним можно перемещаться в рамках заданий или самостоятельно. Новые карты открываются постепенно, по мере развития сюжета и поднятия уровня игрока — в каждой новой локации задания сложнее, а противники сильнее.

Все локации отличаются друг от друга прежде всего пейзажами. Пасторальный Белый Сад, в который игрок попадает в самом начале, измученный войной, голодный Велен, богатый Новиград, ледяные острова Скеллиге и солнечный Туссент — все эти регионы выглядят абсолютно по-разному, их населяют разные чудовища, а местное население каждый раз готово предложить ведьмаку уникальные задания.

А еще у игрока есть отдельная мотивация исследовать открытый мир в «Ведьмаке» — по каждой карте разбросаны знаки вопроса, локации, в которых Геральта ждет что-то интересное: мини-квест, сокровища, которые нужно отбить у монстра, заброшенное поселение, откуда необходимо изгнать чудовищ, и так далее. За каждое такое мини-задание полагается награда.

Fallout 4

Год выхода: 2015.

Платформы: ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S.

О чем игра: в постапокалиптическом будущем мужчина мстит за гибель жены и пытается разыскать сына.

В 2077 году на Земле произошла масштабная ядерная война, в результате которой погибла большая часть населения планеты. Некоторым удалось укрыться в убежищах — огромных полностью автономных подземных бункерах. Остальным же, кому посчастливилось пережить ядерный апокалипсис, приходится выживать в Пустоши — радиоактивной пустыне с руинами городов, — а заодно бороться с мутантами.

Fallout 4 — восьмая игра серии, но ее сюжет никак не связан с предыдущими частями, так что проходить ее можно как самостоятельный тайтл. Главный герой — житель довоенной Америки. Ему удается купить места в бункере для себя и своей семьи. В убежище их подвергают криозаморозке, а когда главный герой просыпается, то понимает, что его жену убили, а сына похитили. Собственно, поиски сына и есть главная цель Fallout 4.

Открытый мир в этом тайтле — постапокалиптический Бостон и его окрестности, которые можно свободно исследовать. Все локации уникальны: это и заброшенные, полуразрушенные города, и заснеженные леса, и безжизненная пустыня. Кроме того, в игре можно изучать подземные локации: убежища, станции метро, пещеры и так далее. Есть в Fallout 4 и потаенные локации вроде частной школы, ученики которой питались исключительно розовой пастой, рухнувшего еще до войны самолета и копии бара из ситкома «Веселая компания».

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Год выхода: 2015.

Платформы: ПК, PlayStation 3 и 4, Xbox 360 и One.

О чем игра: бывший солдат мстит своим врагам и раскрывает масштабный заговор, связанный с разработкой биологического оружия.

Игра от известной японской студии Kojima Productions, созданная под руководством геймдизайнера Хидэо Кодзимы. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain — одновременно продолжение предыдущих частей и приквел оригинальной игры Metal Gear 1987 года.

1984 год. В Афганистане и Анголе идут войны. Бывший солдат Биг Босс (он же Снейк) выходит из комы, в которой провел девять лет после тяжелого ранения. Теперь главная цель Снейка — создать и развить собственную частную военную организацию Diamond Dogs, создать собственное супероружие и раскрыть масштабный заговор вокруг разработки смертоносного биологического оружия.

В открытом мире Metal Gear Solid V: The Phantom Pain два масштабных региона — Афганистан и Африка. Перемещаться по ним нужно незаметно, все-таки Metal Gear Solid V: The Phantom Pain — это стелс-игра. В тайтле есть пистолеты, автоматы и взрывчатка, но тем не менее он поощряет игрока на бескровное прохождение — в нем полно нелетального оружия, например, дротики с транквилизатором.

Точки интереса в открытом мире Metal Gear Solid V: The Phantom Pain — это аванпосты и военные базы. На них нужно незаметно проникать, освобождать заложников или красть документы. Из интересного — игра сама подстраивается под игрока. Например, если ему нравится нападать на противника в ночи, то на карте появятся патрульные с приборами ночного видения.

Grand Theft Auto V

Год выхода: 2013.

Платформы: PlayStation 3, 4 и 5, Xbox 360, One, Series X/S, ПК.

О чем игра: приключения грабителей, которые противостоят и организованной преступности, и правоохранителям.

GTA 5, пожалуй, не нуждается в представлении. Этот криминальный экшен, который регулярно забирает золото в рейтинге самых популярных игр и остается в топе продаж даже спустя более чем 10 лет с момента выхода.

По сюжету трое бандитов проворачивают серию успешных ограблений банков, а затем решают расквитаться со своими старыми врагами. Переключаться между героями и выполнять за них миссии можно в любое время.

Несмотря на то, что магистральный сюжет в GTA 5 получился захватывающим, поклонникам франшизы будет чем заняться и помимо основных миссий — в открытом мире можно погонять на моторных лодках, поохотиться на диких животных, посоревноваться в беге и даже купить недвижимость.

Система открытого мира здесь довольно сложная — то есть, насыщенная контентом. В игре можно устраивать перестрелки со случайными прохожими и кастомизировать оружие, можно переодеваться, как душе угодно, можно сыграть в гольф или теннис, можно отправить героя в летную школу и так далее — мир GTA V изучают уже 12 лет и вряд ли кому-то удалось до конца его исследовать.

Кстати, другие части серии — GTA IV и GTA San Andreas — тоже наделены открытым миром и до сих пор пользуются популярностью.

The Elder Scrolls 5: Skyrim

Год выхода: 2011 (переиздания в 2016 и 2021).

Платформы: ПК, Xbox 360, Series X/S и One, PlayStation 3, 4 и 5, Nintendo Switch.

О чем игра: Драконорожденный Довакин должен остановить возвращение драконов в Скайрим и уничтожить могущественного дракона.

«Скайрим» — игра в жанре классического фэнтези с элементами скандинавской культуры эпохи викингов. Это продолжение четвертой части игры The Elder Scrolls, действие в нем происходит спустя 200 лет после событий Oblivion. При этом играть в пятую часть можно и без прохождения четвертой, «Скайрим» — самостоятельный тайтл.

В центре сюжета — вымышленная северная провинция Скайрим, в которой появился дракон Алдуин. Главному герою — драконорожденному Довакину — предстоит сразить его.

В игре масштабный и проработанный открытый мир, по нему можно свободно перемещаться в рамках заданий или самостоятельно. Всего в мире The Elder Scrolls 5: Skyrim девять крупных городов, множество мелких селений и северная природа — леса, поля, скалы. Хотя графика здесь не такая передовая, как в третьем «Ведьмаке» (все-таки игра 2011 года), и мир «Скайрима» едва ли можно назвать живописным, в нем полно контента.

В городах можно готовить еду и зелья, заниматься фермерством, кузнечным делом и работать с рудой. На природе — исследовать затонувшие корабли, древние гробницы и секретные пещеры, искать пиратские клады и скрытые поселения. Система исследования мира в «Скайриме» построена таким образом, что каждое новое место уникально. В игре нет повторяющихся локаций или шаблонных объектов (как в том же Hogwarts: Legacy, где все подземелья выглядят одинаково).