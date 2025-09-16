В MMO-шутере Pioner пройдет открытое бета-тестирование

Студия GFA Games объявила, что в их грядущей игре Pioner в октябре пройдет открытое бета-тестирование.

Анонс сопровожден свежим трейлером.

В новом ролике демонстрируются различные локации и геймплейные кадры.

Авторы описывают свое детище как "MMO-шутер от первого лица с открытым миром, действие которого разворачивается в призрачном мире альтернативной реальности, где на пустынном постапокалиптическом острове покоятся заброшенные постройки советской эпохи".

На странице игры в Steam указано, что релиз запланирован до конца 2025 года.