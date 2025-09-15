До какого максимального уровня можно прокачаться в Borderlands 4?

Borderlands 4 предлагает гораздо более глубокую и вариативную систему прокачки, чем ее предшественницы. Но, увы, игрок ограничен количеством очков навыков, которые он может заработать — повышать уровень бесконечно в игре нельзя. Портал PC Gamer рассказал о максимальном уровне в Borderlands 4 и паре важных нюансов, касающихся прокачки.

© Steam

На данный момент максимальный уровень игрока в Borderlands 4 — 50. Таким образом, в общей сложности вы получите 49 очков, которые можно распределить между тремя ветками навыков. Каждые пять очков, вложенные в ветку, открывают следующий набор навыков, кроме финального — он требует дополнительное очко, чтобы открыть финальный перк. Итого вы сможете прокачать почти до конца два ветки, если распределять очки эффективно, хотя это не очень оптимально для большинства билдов.

Есть три нюанса, которые стоит знать о прогрессии в Borderlands 4.

На 25 уровне среди лута начнут попадаться предметы «с прошивкой» — по сути, аналог сетов экипировки с фиксированными бонусами.

По завершению сюжетной кампании открывается прокачка специализаций, которую можно повышать сотни раз, чтобы получать маленькие бонусы. В какой-то момент они разблокируют особые навыки специализации.

Пройдя сюжет один раз, при повторных прохождениях за других персонажей вы можете полностью пропустить кампанию, чтобы сразу получить 30 уровень и начать эндгейм.

Древа навыков в Borderlands 4 мотивируют игрока вкладываться в какой-то один набор навыков; в лучшем случае — два, но второй использовать как вспомогательный. К счастью, аугменты и финальные навыки можно активировать бесплатно, поэтому каждый игрок может экипировать по одному из каждого.

Вероятно, потолок уровня в Borderlands 4 возрастет позже, с выходом дополнений — так было в предыдущих частях серии. Например, в Borderlands 3 максимальный уровень сначала тоже ограничивался 50-м, но затем увеличился аж до 72 в бесплатных обновлениях.