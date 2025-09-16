Анонсирована экшен-roguelike игра Sova
Сербская студия Entropic Island анонсировала игру Sova в жанре экшен-roguelike.
Вместе с анонсом представлен дебютный трейлер с демонстрацией геймплейных кадров.
Авторы обещают рассказать сильную историю в сеттинге, совмещающем восточноевропейские мифы и Si-Fi-фэнтези.
Как заверяют разработчики, принятые решения и выбор фраз в диалогах напрямую повлияют на развитие сюжета, а построение различных билдов повысит реиграбельность проекта.
Дата релиза не обозначена, но в Steam у Sova уже есть страница, которую можно добавить в вишлист.