Чего ожидать от «Мира кораблей» в будущем

Операционный директор «Мира кораблей» Роман Ефремов в разговоре с «Чемпионатом» рассказал о том, какие направления развития ждут проект в ближайшие годы.

Главный приоритет — сохранить за игрой статус лучшей в жанре морских сражений. К примеру, в сентябре, к десятилетию проекта, вышло масштабное обновление: в игру добавили новые корабли, кампанию, порт, а также переработанный интерфейс. Отдельный фокус сделан на первых часах для новичков: разработчики добавили больше зрелищных элементов и подсказок, чтобы погружение в игровой процесс стало проще.

Большое внимание уделяется и киберспортивному направлению. Турниры становятся всё масштабнее, растут призовые фонды и количество участников. Уже 15 сентября стартует регистрация на крупнейший турнир года — «Царь морей V». Участники смогут не только побороться за награды, но и получить шанс посетить студию разработки. Впервые часть ивента пройдёт в аниме-стилистике.

Для удобства игроков работает турнирный портал, где можно зарегистрировать команду или найти себе коллектив. Официальную киберспортивную лигу в компании пока не анонсируют, но подтверждают переговоры с крупными организациями.

Рост интереса к проекту наблюдается прежде всего в России и Беларуси, особенно в прибрежных регионах — Санкт-Петербурге, Владивостоке, Калининграде и Мурманске.

Наконец, ключевым ресурсом «Мира кораблей» остаётся сообщество. Игроки активно участвуют в тестах и помогают формировать вектор развития игры.