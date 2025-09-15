Gigabyte выпустила внешнюю видеокарту RTX 5060 Ti с Thunderbolt 5

GIGABYTE представила внешнюю видеокарту на базе новейшей GeForce RTX 5060 Ti – Gigabyte Aorus RTX 5060 Ti AI Box.

Устройство построено на десктопном чипе и оснащено 16 ГБ памяти GDDR7. По заявлению компании, новинка подходит как для современных игр, так и для задач, связанных с искусственным интеллектом.

Характеристики

Gigabyte Aorus RTX 5060 Ti AI Box заключена в корпус размером 117×48×243 мм. Подключение к ПК осуществляется через Thunderbolt 5 с поддержкой USB4. Также предусмотрены три порта USB 3.2 Gen2, Ethernet-порт и поддержка Power Delivery 3.0. Корпус оснащён RGB-подсветкой и фирменной системой охлаждения WindForce.

Ключевой особенностью устройства стало минимальное снижение производительности по сравнению с настольной RTX 5060 Ti 16GB для PCIe. По данным внутренних тестов GIGABYTE, потери составили лишь около 5% в бенчмарке 3DMark Time Spy, что объясняется ограничениями интерфейса Thunderbolt 5.

Дата выхода и цена

Стоимость и сроки начала продаж Gigabyte Aorus RTX 5060 Ti AI Box будут объявлены позже. Предполагается, что цена устройства не превысит $1000. Для сравнения: рекомендованная стоимость настольной GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ составляет $429.