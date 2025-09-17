Xiaomi представила 2К 120 Гц монитор Redmi A27Q 2026

Xiaomi официально представила новый монитор Redmi A27Q 2026 с заметными улучшениями по сравнению с прошлогодней версией.

© Ferra.ru

Главным апгрейдом стал дисплей: теперь это 27-дюймовая IPS LCD-панель с разрешением 2560 × 1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Экран поддерживает 95% охвата DCI-P3 и 100% sRGB, что делает его подходящим как для игр, так и для работы с контентом.

Заявлены яркость 300 нит, контрастность 1300:1, время отклика 6 мс и 8-битная цветопередача.

Отдельное внимание уделено эргономике. Новая версия получила многофункциональную подставку с регулировкой по высоте, повороту, наклону и вращению, а также поддержку крепления VESA. Для подключения предусмотрены порты HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4.

© ITHome

В Китае Redmi A27Q 2026 уже доступен для предзаказа по цене 799 юаней (около $110). Первые продажи стартуют сегодня вечером.

По сути, это один из самых доступных 2K-мониторов с частотой 120 Гц и полной регулировкой на рынке, ориентированный на массового пользователя.