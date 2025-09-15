Intel Arc Pro B50 за $349 стала хитом продаж в США

Графический ускоритель Intel Arc Pro B50 стремительно стал хитом продаж в США. Запущенная в начале сентября карта уже вышла на первое место в категории «лучшие рабочие GPU» на Newegg, несмотря на то, что на складе её практически не осталось — спрос оказался слишком высоким.

Главный козырь модели — сочетание цены и характеристик. За $349 пользователь получает рабочую карту с 16 ГБ памяти GDDR6, тогда как большинство решений в этом ценовом сегменте ограничиваются 6–8 ГБ.

Такой объём особенно важен для монтажа видео с тяжёлыми таймлайнами, работы с большими текстурами и задач в сфере ИИ.

Arc Pro B50 построена на урезанном чипе BMG-G21 с 16 вычислительными блоками Xe2, оснащена шиной 128 бит и интерфейсом PCIe 5.0 (x8). Энергопотребление всего 70 Вт позволяет обходиться без дополнительного питания — достаточно слота PCIe. Компактный форм-фактор делает карту удобной для сборок в небольших корпусах.

Поддержка четырёх HDR-дисплеев через mini DisplayPort 2.1, энергоэффективность и рекордный для цены объём памяти сделали Arc Pro B50 крайне привлекательным вариантом для бюджетных рабочих станций.