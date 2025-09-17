Как искусственный интеллект повлияет на разработку игр в будущем?

Интеграция искусственного интеллекта в разработку игр — пожалуй, самый противоречивый вопрос в игровой индустрии последних лет. В этой дискуссии нет позиции, которая бы не вызвала ожесточенный ответ противоположной стороны, будь то практическая польза ИИ или этическая сторона вопроса. Портал gamesindustry.biz рассказал, как искусственный интеллект действительно может повлиять на геймдев — в позитивном и негативном ключе.

© Steam

Моральность ИИ и невероятного объема украденных данных, на которых он обучен, одновременно и личный вопрос каждого, и гораздо более каверзный вопрос для судов и законодателей. Практический же вопрос в том, действительно ли он работает так, как утверждают его создатели, и он довольно важен для тех, кто руководит предприятиями. Особенно если говорить о компаниях, которым покоя не дает страх упущенной выгоды.

В окружении, где многие студии очень не хотят рисковать, что публика вдруг прознает об использовании ИИ, почти нет сравнительных исследований или практик, которые постепенно становятся нормой. А в обстановке острой нехватки информации процветают аферисты и мошенники.

Проблема, с которой ИИ способен помочь людям, является по-настоящему экзистенциальной для многих студий. Множество компаний испытывают трудности с циклами разработки, выходящими из-под контроля — серьезная проблема, учитывая текущую бизнес-модель игровую индустрии, которая приносит разработчикам деньги лишь после релиза продукта. Подобные нюансы тяжело регулировать с финансовой точки зрения, если срок разработки игры переваливает за пять, иногда и десять лет.

Попытки любыми способами снизить срок разработки — ключевая сфера внимания многих руководителей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что их внимание приковано к технологии, обещающей сильно повысить продуктивность коллектива во всех аспектах, от кода до арта, анимации, звука. ИИ-компании утверждают, что нет ничего невозможного.

И хотя ИИ действительно может принести пользу в узком спектре задач, в качестве инструмента под контролем специалиста, индустрия искусственного интеллекта продвигает совсем не такое применение. Она заинтересована в позиционировании ИИ как автономного агента, который, как по волшебству, в разы повышает продуктивность.

Для примера можно взять программирование. На первый взгляд, кодинг — идеальное поле для ИИ, поскольку многие задачи, связанные с написанием кода, по сути своей репетативны. Немалая часть времени кодера уходит либо на повторение паттернов из его прошлых работ, либо на поиск решений к проблемам, над которыми уже бились другие люди. Искусственный интеллект — не что иное как гигантские система для поиска совпадающих паттернов, и поэтому у него есть много применений в программировании.

Опытный программист, который уже является экспертом в своей сфере, может в разумных пределах пользоваться ИИ, чтобы ускорить работу. Нейросеть выполняет роль своего рода автоподбора, достаточно обученного, чтобы сэкономить много времени на повторении и наборе символов. Не говоря уже о генерации приемлемой технической документации.

Большинство хороших программистов сегодня используют ИИ подобным образом. Он недостаточно надежен для того, чтобы оставлять его без какого-либо контроля, но вполне может ускорить итеративное улучшение кода, особенно на стадии прототипирования. По крайней мере, под надзором человека, который внимательно проверяет машинный код.

Но IT-гиганты, пытающиеся убедить компании сделать искусственный интеллект центральным столпом их пайплайна, обещают совсем иное. Агентный ИИ, которому вверена полная свобода действий и доступ к целым базам данных — не совсем реалистичная перспектива для разработки игр. Или любого другого проекта за гранью домашних инициатив, раз уж на то пошло.

В итоге получается, что, несмотря на прирост производительности среди умелых программистов, настоящая проблема, с которой сталкиваются студии, остается прежней. Им нужны талантливые, опытные кодеры — дорогостоящие и редкие кадры, которых не так-то просто найти. То же самое можно сказать о создании арта и любой другой сфере геймдева.

Максимум, на что способен ИИ в данный момент — это помогать в разработке прототипов, генерируя временные ассеты. Нельзя сказать, что это совсем бесполезно, поскольку множество проектов проводят годы в бесконечном цикле прототипирования. Чем лучше демонстрационная версия игры, тем проще авторам будет найти инвестором или привлечь внимание издателя. Но консенсус таков, что качество ассетов, сгенерированных искусственным интеллектом, слишком нестабильно — или не достигает необходимой планки качества.

Опять же, энтузиасты-одиночки могут извлекать из ИИ единичные изображения и ассеты хорошего качества. Достаточно хорошего, чтобы убедить простых зевак, что искусственный интеллект способен заменить художников. Но для студии, которая пытается разработать высококачественный продукт, погрешности, свойственные ИИ, неприемлемы.

Прирост производительности, на самом деле, тоже под вопросом, потому что кодерам и художникам нередко приходится поправлять ошибки, допущенные ИИ… Который должен был сэкономить им время. Да и нехватку кадров искусственный интеллект не решает — студиям по-прежнему нужны люди, потому что чинить плохие ассеты сложно. Зачастую сложнее, чем если бы их пришлось создавать с нуля.

Именно в этом, в дефиците кадров, и кроется проблема. Генеративный ИИ наивно обещает студиям решить проблему нехватки квалифицированных сотрудников, и не-эксперты видят, что это и впрямь работает — пусть и в малых масштабах. Но мало кто понимает, как плохо эта технология масштабируется на более крупную компанию и более крупные проблемы.