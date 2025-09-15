Состоялся анонс ремейка Fatal Frame II: Crimson Butterfly

В рамках трансляции Nintendo Direct состоялся анонс ремейка игры Fatal Frame II: Crimson Butterfly.

Аудитории был представлен первый трейлер проекта.

Серия Fatal Frame - яркий представитель японской школы хорроров, не получивших широкого признания на Западе, но очень популярных у себя на родине.

Ключевая особенность игр франшизы в том, что в качестве оружия против потусторонних сил протагонисты используют фотоаппараты. Противник, попадая в объектив, получает урон в зависимости от фокуса и угла съемки.

Изначально Fatal Frame II: Crimson Butterfly вышла в 2003 году на PlayStation 2.

Разработкой ремейка занимаются Team Ninja и Koei Tecmo. Релиз запланирован на начало 2026 года на ПК в Steam и консолях PlayStation 5, Xbox Series S/X и Nintendo Switch 2.