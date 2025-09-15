5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

© Steam

Misty Judgment

Детективное FMV-приключение из Китая, где жанр, похоже, переживает ренессанс. Протагонист игры просыпается в странном госпитале, где находятся знакомые ему люди, но они почему-то совершенно не похожи на самих себя. В сюжете также замешано убийство, и главному герою предстоит выяснить, кто стоит за ним.

© Steam

Knock On The Window

Knock On The Window — VHS-хоррор, стилизованный под забытый мультсериал. Главному герою, обычному офисному работнику, поручили навестить загородный дом начальника, но простая поездка, конечно же, оборачивается катастрофой. Knock On The Window больше сфокусирована на нагнетании напряжения, чем на экшене или скримерах, и хотя завязка может показаться знакомой, странные модели персонажей придают происходящему сюрреализма.

© Steam

Beyond Sunset

Из раннего доступа Steam вышла Beyond Sunset — бумер-шутер, разработанный на движке GZDoom. Игра целиком посвящена хаотичному передвижению, стрельбе на бегу и молниеносной реакции, но геймплей также включает в себя механики прокачки, и даже взаимодействие с мирными персонажами. Beyond Sunset предлагает пять эпизодов контента и редактор уровней для тех, кому покажется мало.

© Steam

The Trolley Solution

«Проблема вагонетки» — известнейший мысленный эксперимент. Что лучше: позволить поезду переехать пять человек, или перенаправить его, чтобы пострадал лишь один? Первый вариант очевидно плох, но второй требует от человека стать активным участником смерти, а не просто свидетелем. The Trolley Solution намерена решить эту проблему как можно более абсурдными способами. На протяжении 20 головоломок игроку предстоит справиться с причудливым набором этических дилемм, которые одновременно и высмеивают эксперимент, и воспринимают его всерьез.

© Steam

Keep Digging

A Game About Digging A Hole породила массу подражателей со дня своего релиза полгода назад. Keep Digging — последняя игра из этой армии, и, как ее идейная вдохновительница, она посвящена копанию ямы. Но здесь заниматься раскопками можно в кооперативном режиме.