Hades II получила дату полноценного релиза

Студия Supergiant Games на презентации Nintendo Direct объявила, что их игра Hades II получит апдейт с версией 1.0 уже на следующей неделе - 25 сентября.

Ранее с мая прошлого года проект распространялся в формате раннего доступа.

Сиквел, как и в предыдущая часть, базируется на древнегреческой мифологии.

Протагонисткой выступает Мелиноя, владеющая черной магией бессмертная принцесса Подземного мира, которой противостоит титан Кронос, сбежавший из заточения и бросивший вызов олимпийцам.

Оригинальная Hades вышла в 2020-м, была тепло принята аудиторией и профильной прессой, а также была отмечена рядом престижных наград, среди которых, например, победы в номинациях "Лучшая инди-игра" и "Лучшая action-игра" на The Game Awards 2020.

Hades II выйдет на ПК (Steam и Epic Games Store) и двух поколениях гибридных консолей Nintendo Switch.