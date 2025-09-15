Названа дата выхода Metroid Prime 4: Beyond

В ходе презентации Direct компания Nintendo представила свежий трейлер своей грядущей игры Metroid Prime 4: Beyond.

В нем разработчики назвали дату релиза - 4 декабря.

Также в ролике аудитории впервые показан технологичный мотоцикл, на котором будет передвигаться главная героиня.

Франшиза Metroid - одна из старейших в портфолио Nintendo, первая часть в серии вышла в 1986 году на NES. Вместе с Castlevania от Konami она заложила основу жанра, который в дальнейшем получил название метроидвания.

Metroid Prime 4: Beyond выйдет на двух поколениях консолей Switch.