Названа дата выхода Metroid Prime 4: Beyond

Названа дата выхода игры Metroid Prime 4: Beyond
В ходе презентации Direct компания Nintendo представила свежий трейлер своей грядущей игры Metroid Prime 4: Beyond.
В нем разработчики назвали дату релиза - 4 декабря.
Также в ролике аудитории впервые показан технологичный мотоцикл, на котором будет передвигаться главная героиня.
Франшиза Metroid - одна из старейших в портфолио Nintendo, первая часть в серии вышла в 1986 году на NES. Вместе с Castlevania от Konami она заложила основу жанра, который в дальнейшем получил название метроидвания.
Metroid Prime 4: Beyond выйдет на двух поколениях консолей Switch.