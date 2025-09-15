Юрлицо российского игрового движка Nau Engine проходит ликвидацию

Юрлицо российского игрового движка Nau Engine, в который VK планировал инвестировать 1 млрд руб., находится в стадии ликвидации. Продукт не нашел поддержки, а рынок продолжает использовать зарубежные решения, сообщает «Коммерсант».

Процедура ликвидации ООО «Н-Джинн» стартовала в конце августа. Техническим сопровождением проекта занимался Санкт-Петербургский университет ИТМО при участии Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игры (включает VK Play, Astrum Entertainment, United Games).

Движок Nau Engine продолжит развиваться в формате открытого исходного кода, а децентрализованная модель разработки не предполагает наличия юрлица, сообщили в Ассоциации. Там отметили, что в течение года продолжится работа с сообществом разработчиков, сбор обратной связи и внедрение разрабатываемых сторонних модулей.

Опрошенные изданием разработчики на видеоигровом рынке полагают, что ликвидация юрлица была вопросом времени: часть разработчиков уже перешли в ИТМО, а часть — в другие проекты.

О планах VK разработать отечественный игровой движок сообщалось в 2022 году. В числе потенциальных пользователей компания видела не только игровые студии, но и вузы, колледжи, а также многопрофильные компании. Официально VK сообщил о начале работы над игровым движком только в 2023 году, в его разработку планировалось вложить1 млрд руб., а также сформировать профильную команду.