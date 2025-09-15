RX 6700 XT сравнили с 3070 Ti в играх в Full HD
Автор YouTube-канала GPU Tester продемонстрировал, как в современных проектах ведут себя RX 6700 XT и RTX 3070 Ti. Всего запускались 33 игры.
Тестовый стенд включал матплату ASUS ROG STRIX X670E-F, оперативную память G.SKILL 16GBX2 32GB DDR5 6000MHZ CL30, процессор AMD RYZEN 7 7700X, систему охлаждения LIAN LI GALAHAD 360 AIO, накопитель WD BLACK SN850X, блок питания COOLER MASTER MWE 1250 WATT ATX 3.0, корпус Lian Li Lancool III RGB.
Участвовали в сравнении такие игры, как Marvel's Spider-Man 2, Indiana Jones and the Great Circle, Horizon Forbidden West, Senua's Saga Hellblade II, Call of Duty: Black Ops 6, Call of Duty: Modern Warfare 3, God of War Ragnarök, Warhammer 40K Space Marine 2, Black Myth Wukong, The Last of Us, Star Wars Jedi: Survivor, Hogwarts Legacy, A Plague Tale Requiem, Dying Light 2 Stay Human, Forza Horizon 5, Cyberpunk 2077, Need for Speed™ Heat, God of War, Marvel's Spider-Man Remastered, Marvel’s Spider-Man Miles Morales, UNCHARTED™ The Lost Legacy, UNCHARTED 4 A Thief’s End, The Witcher® 3 Wild Hunt, Hitman 3, Shadow of the Tomb Raider, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Doom Eternal, Horizon Zero Dawn, Starfield, Counter Strike 2, Call of Duty: Modern Warfare II.
Игра Marvel's Spider-Man 2 шла с RT, пресетом Very High. Средняя частота кадров в ней составляла 52 к/с (6700 ХТ) и 68 к/с (3070 Ti).
Senua's Saga Hellblade II запускалась с RT, на настройках графики High. Средний FPS в ней составил 60 к/с (6700 ХТ) и 64 к/с (3070 Ti).
В игре God of War Ragnarök с RT, Ultra-графикой удалось в среднем получить 83 к/с (6700 ХТ) и 103 к/с (3070 Ti).
Hogwarts Legacy тестировалась с RT, высоким пресетом. Средняя производительность в ней равнялась 76 к/с и 102 к/с (с 6700 ХТ и 3070 Ti соответственно).
Игра Forza Horizon 5 шла с RT, графикой Ultra. Средний FPS в ней находился на уровне 170 к/с (6700 ХТ) и 167 к/с (3070 Ti).
Assassin's Creed Valhalla запускалась с ультра-пресетом и RT. В среднем удалось здесь получить 122 к/с (6700 ХТ) и 107 к/с (3070 Ti).
Counter Strike 2 тестировалась на настройках графики Very High и с RT. Средняя частота кадров в ней составляла 293 к/с (6700 ХТ) и 375 к/с (3070 Ti).
Со всеми замерами вы можете ознакомиться на видео ниже.
Вывод
В целом 3070 Ti обходила 6700 ХТ на 7% (по среднему FPS). У первой средняя частота кадров составляла 119 к/с, у второй - 111 к/с.