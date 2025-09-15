Intel перевыпустила старый Core i5 10 400 под видом Core i5 110
Intel решила переименовать старый процессор Core i5 10 400 времён Comet Lake, выпустив его под новым названием Core i5 110. Новый «бренд» появился, видимо, чтобы вписать старую модель в современную систему именования чипов, пишут СМИ. В коде процессор указан как «продукт ранее известный как Comet Lake».
Это шестиядерный CPU с 12 потоками, максимальной частотой 4,3 ГГц и кэш-памятью L3 12 МБ. Он использует сокет LGA 1200 и поддерживает только DDR4.
Переименование ещё больше усложняет выбор процессора для обычного пользователя, жалуются эксперты. Intel выпускает множество серий и архитектур (Comet Lake, Raptor Lake, Meteor Lake, Arrow Lake и Lunar Lake), и различия между ними по мощности, цене и функциональности могут быть огромными.
Даже опытным специалистам приходится проверять каждый чип по отдельности, чтобы понять его возможности.