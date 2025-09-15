Критики с восторгом приняли Borderlands 4

Новая игра от Gearbox Software – Borderlands 4 – была тепло принята критиками. Проект получил 84 балла из 100 на Metacritic по итогам 66 рецензий и 85 из 100 на OpenCritic по на основе 37 обзоров.

Критики отмечают геймплей как лучший в серии: на положительную оценку повлиял бесшовный открытый мир и новые механики, включая глайдер. Юмористическая часть стала более сдержанной и избавилась от навязчивых интернет‑мемов.

Среди основных претензий — слабая проработка сюжета и новых персонажей, которых многие рецензенты назвали «плоскими», а также малое практическое применение крюк‑кошки.

Отмечаются проблемы с производительностью, причем рецензенты тестировали игру в сборках без большого патча первого дня. Стоит отметить, что эти проблемы касаются исключительно ПК-версии Borderlands 4, которую успели протестировать журналисты.

ПК‑версия Borderlands 4 вышла 11 сентября. Владельцы PlayStation 5 и Xbox Series в большинстве регионов смогли начать играть 12 сентября. Порт для Switch 2 отложен до 3 октября 2025 года.

Текстовая локализация на русский язык присутствует.

