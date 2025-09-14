В 1000 лучших футболистов EA Sports FC 26 снова попал только один россиянин

Electronic Arts опубликовала официальные рейтинги футболистов в EA Sports FC 26. В грядущем футбольном симуляторе будет 16 россиян, а в первую тысячу из них, как и в последние годы, вошёл всего один — полузащитник «Монако» Александр Головин.

В EA Sports FC 26 он получил рейтинг 79 и занял 816-е место в общем зачёте. Разработчики наделили виртуальную версию Головина сразу четырьмя игровыми стилями: метким ударом, разрезающим пасом, техничностью и первым касанием.

Что касается остальных россиян, то ближайший конкурент Головина — Матвей Сафонов — занимает 1080-е место с рейтингом 78. В игру также попали Алексей Миранчук (78 баллов), Магомед Оздоев (74 балла), Арсен Захарян (74 балла) и другие футболисты.

EA Sports FC 26 выйдет 26 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 19-го числа.