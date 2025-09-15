Производитель комплектующих для ПК COLORFUL представил ноутбук Rimbook S1

COLORFUL выпустила новый ноутбук Rimbook S1. Новинка получила тонкий корпус толщиной 17,9 мм и вес 1,48 кг. Помимо прочего, устройство оснащёно 14-дюймовым FHD+ IPS-дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей, частотой обновления 60 Гц и яркостью 250 нит.

© Ferra.ru

Rimbook S1 можно выбрать с тремя процессорами Intel: Core i5-13420H (до 4,6 ГГц), Core i5-12450H (до 4,4 ГГц) или Core i3-1220P (до 4,4 ГГц). За графику отвечает Intel UHD Graphics, операционная система — Windows 11 Home 64-bit. В базовой конфигурации установлено 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD.

Ноутбук оборудован батареей с поддержкой быстрой зарядки 65W через USB-C. Есть Wi-Fi 6, порт LAN 2,5 Гбит/с и разнообразные порты: HDMI 1.4, USB-A, USB-C, а также аудиоразъём 3,5 мм. Есть клавиатура с белой подсветкой и встроенная веб-камера со шторкой.

Цена Rimbook S1 с Intel Core i5-13420H, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD — 439 долларов. Продажи стартуют в ближайшее время.