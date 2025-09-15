Йоши и говорящая книга: анонс Yoshi and the Mysterious Book
Nintendo представила симпатичный платформер Yoshi and the Mysterious Book. Релиз на Switch 2 — весной 2026 года.
В Yoshi and the Mysterious Book на голову динозаврика Йоши и его друзей падает говорящая энциклопедия Mr. E. На страницах книги — информация о разных существах. Йоши будет нырять в их миры и проходить испытания при помощи этих существ и их способностей.
Предыдущая игра серии, Yoshi’s Crafted World, вышла на Switch в 2019 году и удостоилась от Riot Pixels 79 из 100 баллов.