Dragon Quest 7 получит еще один ремейк
Square Enix и HexaDrive показали Dragon Quest 7 Reimagined — это уже второй ремейк DQ 7. Оригинал увидел свет в 2000 году, а переосмысление для 3DS, — Dragon Quest 7: Fragments of the Forgotten Past, — в 2013-м.
DQ 7 — классическая японская RPG с партией героев, пошаговыми схватками и исследованием фэнтезийного мира. В ремейке графика трехмерная — например, локации теперь напоминают диорамы.
DQ 7 Reimagined увидит свет на PC, PS5, Xbox Series и обеих Switch 5 февраля 2026 года.