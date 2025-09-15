AYN показала аналог Nintendo DS под управлением Android в действии

Компания AYN опубликовала на своем YouTube-канале видео с демонстрацией портативной раскладной консоли с двумя экранами AYN Thor. В видео показана работа устройства в различных играх, пользовательский интерфейс и возможности многозадачности.

© Газета.Ru

В ролике разработчики показали, как пользователи, играя на основном дисплее, могут использовать дополнительный для параллельного просмотра YouTube или настройки производительности и наоборот — выводить видео на основной дисплей, а игру на дополнительный. Также пользователи могут эмулировать игры с Nintendo DS и 3DS, у которых было два экрана.

AYN Thor поступит в продажу в октябре 2025 года по цене от $249 (около 21 тыс. руб.). Пользователям будут доступны четыре версии консоли: Lite, Base, Pro и Max. Устройства работают под управлением Android 13.

Lite-версия оснащена чипом Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 128 ГБ встроенной памяти UFS3.1, активной системой охлаждения и аккумулятором емкостью 6000 мАч. Версии Base, Pro и Max получили чип Snapdragon 8 Gen 2, активное охлаждение, от 8 до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, от 128 ГБ до 1 ТБ встроенной памяти UFS4.0 и аккумулятор на 6000 мАч.

Основной экран устройства выполнен по технологии AMOLED с диагональю 6 дюймов, разрешением Full HD, частотой обновления 120 Гц и яркостью 650 нит. Дополнительный дисплей, расположенный снизу, имеет диагональ 3,92 дюйма, частоту обновления 60 Гц и яркость 550 нит.

Ранее сообщалось, что в Epic Games Store бесплатно и навсегда дарят сразу три игры.