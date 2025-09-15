Resident Evil Requiem выйдет на консолях Nintendo Switch 2

В рамках презентации Nintendo Direct компания Capcom объявила, что их грядущая игра Resident Evil Requiem выйдет на гибридных консолях Switch 2.

Ранее среди целевых платформ значились только ПК и приставки Sony и Microsoft.

Анонс состоялся в показанном на ивенте трейлере, в котором были продемонстрированы новые кадры.

Релиз на Switch 2 запланирован на 27 февраля 2026 года, одновременно с запуском на стационарных платформах.

Кроме того, в этот же день на консолях Nintendo выйдут две предыдущие части хоррор-франшизы в золотых изданиях - Resident Evil 7: Biohazard и Resident Evil Village.