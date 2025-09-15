Dying Light: The Beast выйдет на день раньше

Студия Techland сообщила, что релиз видеоигры Dying Light: The Beast состоится на день раньше. Проект выйдет 18 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series.

Причиной переноса разработчики назвали большую популярность игры. Новую часть зомби-серии предзаказали более 1 млн человек. Авторы также опубликовали карту, где показано время выхода игры в разных странах.

Изначально The Beast должна была стать дополнением для Dying Light 2, однако впоследствии аддон перерос в полноценную игру.

Владельцы Dying Light 2 Ultimate Edition и сезонного пропуска получат игру бесплатно. Ранее игра должна была выйти 22 августа, но была перенесена на 19 сентября. В проекте будет русский перевод, включая озвучку.