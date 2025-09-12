Как разблокировать лифт в Borderlands 4

Многие игроки в Borderlands 4 застревают уже на второй сюжетной миссии, потому что игра хочет, чтобы игрок нашел пропуск от лифта… Но не подсказывает, где его искать. Портал PC Gamer рассказал, как пройти это задание, чтобы продолжить путешествие по планете Кайрос.

© Steam

Чтобы разблокировать лифт, повернитесь к нему лицом. После этого развернитесь — и увидите мертвые тела на земле рядом с поручнями балкона. Подойдите к любому телу и подберите с него устройство, которое прикреплено к задней части шеи — оно будет подсвечено зеленым.

Так вы сможете вызвать лифт, чтобы Железяка поднялся наверх, после чего он укажет на сломанную дверь убежища, где вы можете активировать планшет, чтобы использовать его как точку для быстрого перемещения. Игра также наградит вас опытом, новым щитом, деньгами и иридием.

Данный пост — лишь одно из множества убежищ на Кайросе, и они не раз пригодятся, пока вы будете исследовать планету и фармить боссов. Задания по открытию новых убежищ нередко награждают особыми очками, которые можно потратить на увеличение размера инвентаря, вместительности боезапаса и другие пассивные перки.