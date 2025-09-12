Ninja Gaiden: Ragebound получила крупный патч

Создатели Ninja Gaiden: Ragebound выпустили большой патч, в котором сосредоточились на правках и добавили несколько новых функций для игроков.

© кадр из игры

Теперь геймеры могут перезапускать игру с контрольной точки и открыть сложный режим после победы над Рю в дуэли. Также добавили новые диалоги на нескольких уровнях, возможность отключить камеру и задержку при ударе. Получение золотых обликов стало проще, а библиотеку звуков расширили.

Список исправлений получился очень обширным, вот некоторые из них. Они коснулись сложности и требований к получению очков, багов с текстурами и моделями, а также проблемы с анимациями. Не забыли уделить внимание и улучшению производительности. Подробнее с правками можно ознакомиться здесь.

Напомним, что релиз Ninja Gaiden: Ragebound состоялся 31 июля на PC, PlayStation, Xbox и Switch. Критики встретили игру восторженными отзывами, а игроки наградили её онлайном выше, чем у других игр Dotemu.

Сейчас у игры в Steam очень положительные отзывы. Игроки хвалят динамичную боёвку, простой, но увлекательный платформинг и общую атмосферу.