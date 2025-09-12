В Marvel Rivals стартовал четвертый сезон Heart of the Dragon

В геройском шутере Marvel Rivals стартовал четвёртый сезон под названием Heart of the Dragon. Причём все новинки появились не только на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, но и на PS4 — с сегодняшнего дня игра стала доступна и на прошлом консольном поколении Sony.

© кадр из игры

Что же ждёт игроков в новом сезоне? Во-первых, парочка персонажей. Со старта можно играть за Анжелу — небесного ангела и охотницу за демоническими тварями. А вот через месяц в рамках межсезонного обновления играбельным станет Сорвиголова, который в Marvel Rivals приобрёл необычное для себя амплуа, приближенное к тематике азиатской мифологии.

Конечно, не обошлось без боевого пропуска под названием Fruit of Immortality. Схема прежняя — выполнять задания и накапливать очки, чтобы тратить их на косметические предметы. В этом пропуске можно получить костюмы для Луны Сноу, Зимнего солдата, Звёздного лорда, Магнето и не только.

Также с четвёртого сезона все прошлые аркадные режимы стали доступны в быстрых матчах. Что касается дальнейших обновлений, то 19 сентября появится новая пачка бикини-костюмов, а 26 сентября удастся сразиться на новой карте. 10 октября выйдет межсезонное обновление с Сорвиголовой.