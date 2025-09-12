Epic Games добавила в Fortnite косметические предметы в рамках ожидаемой коллаборации с The Binding of Isaac.

© скриншот из Fortnite

Игрокам доступны рюкзак-Исаак, эмоция с Герцогом Мух и кирка-мамин нож. Все это понравилось сообществу, в том числе из-за внимания к деталям. Например, Исаак начинает болтать ножками, когда персонаж бежит, и плачет, когда он получает урон. Во время использования эмоции с Герцогом Мух по экрану начинает ползать насекомое, а в мамином ноже заметили отражение Исаака.

Оценил коллаборацию и разработчик The Binding of Isaac Эдмунд Макмиллен. Он также похвалил Epic Games за внимание к мелочам и поблагодарил фанатов, которые долго просили устроить совместный ивент.

В Fortnite началась коллаборация с The Binding of Isaac - фото 1

Ранее сообщалось, что новая неделя Blitz Royale в Fortnite будет посвящена героям Marvel и Железному человеку. В режим добавят скин Тони Старка, много косметики и винтовку Stark Industries.

Кроме того, с 14 октября игроки смогут покупать в Fortnite ровно столько В-баксов, сколько им нужно. Брать валюту наборами больше не придётся.