Вышел релизный трейлер восьмого сезона игры The Finals

Студия Embark к выходу восьмого сезона в своем соревновательном шутере The Finals выпустила свежий трейлер.

В ролике авторы раскрывают аудитории основные нововведения.

Так, в игре значительно переработана разрушаемость, которая станет более "плавной".

Также геймерам станут доступны новые виды оружия и скины.

Арены для матчей также подвергнуты изменениям.

The Finals вышла в декабре 2023 года и распространяется по условно-бесплатной модели. За все время пользовательский рейтинг в Steam равен 77% на основе более 240 тыс. отзывов. Разработкой проекта занимаются выходцы из Dice - компании, которая наиболее известна по серии Battlefield.